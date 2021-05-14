КНР и США. Американские эксперты и учёные в интервью порталу Space.com рассказали о милитаризации космического пространства и оценили вероятность перерастания этого процесса в полномасштабный конфликт в космосе между Россией

Сотрудник Университета Северной Каролины Марк Губруд заявил, что «космическая война» уже ведётся. Речь идёт о случаях «ослепления» спутников лазером, глушения связи и зондирования космических аппаратов на предмет их возможного взлома. Учёный опасается, что эти действия могут привести к эскалации напряжённости. Хорошая новость заключается в том, что все стороны осознают опасность такого сценария.

Риск резкой эскалации становится серьёзной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай, — подчеркнул Губруд.

Профессор военно-морского колледжа Ньюпорта Джоан Джонсон-Фриз рассказала, что определённые круги в Соединённых Штатах лоббируют идею о том, что Вашингтон должен находится на передовых позициях в вопросе космических вооружений. По её словам, неизбежно дальнейшее развитие планов по ведению войны во внеземном пространстве. Джонсон-Фриз призвала американского президента Джо Байдена со вниманием отнестись к этой сфере.

Я считаю, что без помощи «космической дипломатии» существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится, — подчеркнула профессор.

Представитель Школы перспективных исследований авиации и космонавтики Венди Уитман Кобб призналась, что не верит в неизбежность космической войны. Она напомнила, что аналитики предсказывают такой конфликт с 1960-х годов. При этом мировые державы осознают все издержки «космической войны» и будут избегать её, заключила она.

Россия и Китай смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские спутники, находящиеся на орбите Земли. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд во время онлайн-интервью газете The Washington Post.

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"Очевидно, что космос - такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство", - утверждал генерал.

При этом, по его словам, целью Космических сил США является сдерживание.

"Поэтому мы считаем, что, хотя это [космос] - область ведения боевых действий, наша цель состоит в том, чтобы не ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос. Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников. А это заключается либо в лишении выгод, либо в обременении издержками, - полагает Реймонд. - Наша цель - опять же, сдержать этот конфликт. Мы не хотим ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос. Мы хотим сохранить эту область безопасной для всех".

Генерал также рассказал, что Космические силы США отслеживают около 30 тыс. объектов в космосе: и мусор составляет подавляющее большинство из них. По его версии, одним из решений проблемы является "в первую очередь прекращение создания этого мусора".

Возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у Вашингтона. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью газете The New York Times.

По его словам, противники понимают, какое значение имеет использование космических систем для США, поэтому развивают технологии, чтобы лишить американцев доступа к ним. «Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем», — отметил Реймонд.

Он добавил, что Москва и Пекин владеют лазерными установками различной мощности, которые с Земли могут уничтожить или повредить американские спутники. Помимо этого страны располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. Так, по его данным, Москва якобы применяла спутник, предназначенный для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите. Китай тоже имеет спутник, у которого есть «роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.

«У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», — подытожил генерал.

В декабре 2020-го директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия не является «ответственной космической державой». По его словам, Россия, в особенности в последнее время, вела себя в космическом пространстве угрожающе и провокационно, что создавало потенциально опасную ситуацию.

Опасения США из-за высокой российской активности в космосе не имеют оснований, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС во вторник, 9 марта.

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«Такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна», — сказал Песков, комментируя заявление американского генерала Джона Реймонда.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва ценит российско-американское сотрудничество в космосе. Он выразил надежду на то, что взаимодействие двух стран в этой сфере не станет жертвой русофобских проявлений.

Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что в будущем там будет сфера боевых действий из-за разработок Россией оружия против спутников.

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«Что имеется в виду, когда говорят об антиспутниковом оружии России и Китая: Китай в 2007 году сбил один свой спутник, это было неприятное событие, потому что сильно космос был замусорен, но больше они к этому не возвращались, хотя, конечно, соответствующее оружие есть в разработке. Официально о нём не заявлено. После 2007 года сведений о нём не появилось. У нас запускаются маленькие спутники, про которые неизвестно, это антиспутники или спутники-инспекторы. Минобороны говорит, что это инспекторы, что похоже на правду. Оба этих события, которые генерал имеет в виду, очень слабые для того чтобы строить гипотезы о борьбе в космосе. Война в космосе подразумевает сбитие одних аппаратов другими, а это крайне неудобно и экономически невыгодно. Зато военные широко используют космическое пространство для разведки, связи, навигации, военных исследований. Но чтобы говорить о войне в космосе — это явный перебор и давление на психику слушателей».

Он отметил, что цель таких заявлений — получить дополнительное финансирование на оборонную промышленность у правительства США.

«По числу и качеству спутников США суммарно обходят все остальные страны вместе взятые, по самим же американским данным. Там есть организации, которые этим профессионально занимаются, например, американская организация озабоченных учёных [Комитет озабоченных учёных — независимая международная организация, занимающаяся защитой прав человека и научной свободой учёных — прим. ГМ]. Они эти данные публикуют. Штаты очень далеко обогнали остальных, поэтому им трудно получать деньги на дальнейшее развитие, а они им нужны. Поэтому этот мотив, что космос — новое поле битвы, звучит регулярно».