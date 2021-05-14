Бронеавтомобиль "Выстрел" получил боевой модуль "Спица"

Российские защищенные бронеавтомобили специального назначения К-43269 "Выстрел" продолжают совершенствоваться. На параде в Нижнем Новгороде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди новинок от ЦНИИ "Буревестник" можно было увидеть самую новейшую версию.

Фото: Минобороны России Минобороны России

На ней установлен необитаемый боевой модуль "Спица" с боекомплектом в несколько сотен осколочно-фугасных и бронебойно-трассирующих снарядов. Полная его изоляция от обитаемых отсеков резко повышает шансы выживания экипажа и десанта в случае поражения.

Похожее изделие монтируется на бронированный автомобиль "Тайфун-ВДВ". Оно также вооружено хорошо зарекомендовавшей себя во многих войнах и конфликтах 30-мм скорострельной пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом 6П7К. Имеется современный прицел с теле-тепловизионными каналами, лазерным дальномером.

Однако есть и различие, заключающееся в установке с левой стороны башни автоматического гранатомета АГ-30, позволяющего эффективно бороться с живой силой противника.