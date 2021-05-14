Крейсер "Михаил Кутузов" оставят без ремонта

Докование и ремонт находящегося в Новороссийске крейсера-музея " Михаил Кутузов " в настоящее время невозможно из-за отсутствия средств и корабль может не дотянуть до своего 70-летия. Об этом ТАСС сообщил источник в ветеранских кругах Краснодарского края.

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"В отличие от крейсера "Аврора", "Михаил Кутузов" не входит в состав ВМФ и по закону не может ремонтироваться за счет ГОЗ. Корабль относится к департаменту культуры Минобороны как обычный музей и финансируется как объект культуры", - сказал он.

В апреле Руслан Нехай - директор Центрального военно-морского музея Минобороны РФ, филиалом которого является крейсер - заявил о планах решить проблему докования в 2021-2022 годах.

По данным источника, корпус крейсера, который проходил предыдущий доковый ремонт в 2001 году, при максимальном нормативе не более пяти лет, находится в плачевном состоянии.

"Все течет, особенно корма. Только героические усилия экипажа и технические средства, как сообщается в открытой печати, не позволяют ему утонуть. Остаточные толщины корпуса неизвестны", - отметил он.

"Без докования крейсер может перевернуться у стенки и унести за собой спасателей и экипаж", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что, по имеющимся данным, средства на докование крейсера точно не просчитаны. Докование аналогичных кораблей может стоить ориентировочно от 300 до 400 млн рублей. Головной исполнитель контракта все равно определяется по результатам торгов. Хотя торгам предшествует большая подготовительная работа, которая заключается в уточнении цены и возможностей доковать крейсер. Произвести ремонт корпусных конструкций, в том числе и броневого корпуса, а может и заменить корму, могут не все предприятия, имеющие доки.

По оценке источника, в Новороссийске имеется плавучий док ПД-190, способный принять старый крейсер. В Севастополе три завода - филиал "Севастопольский морской завод" АО ЦС "Звездочка", ФГУП "13-й СРЗ ЧФ", ООО "Ремкор" могут выполнить расширенный доковый ремонт корабля. Но у этих предприятий актуальные расчеты никто спрашивал, иначе не звучала бы цифра потребного финансирования в 1 млрд рублей. Однако буксировка корабля в Севастополь, по мнению экспертов, требует тщательной подготовки и возможного использования понтонов.

Предыстория

Ранее сообщалось о планах военного ведомства заселить на "Михаила Кутузова" перед буксировкой в Крым по примеру "Авроры" военный экипаж.

"Это также связано с определенными дополнительными расходами", - отметил источник.

Один из заместителей министра обороны РФ ранее сообщал, что крейсер-музей отремонтируют в Новороссийске до конца 2020 года.

Проблема гораздо глубже, сообщил собеседник агентства, и тянется в далекое прошлое, когда корабли-музеи исключались из состава ВМФ полностью и переходили не только на гражданский штат, но и исключались из финансирования по ГОЗ. "Повезло только "Авроре". Но, может, корабли-ветераны заслужили лучшую долю на своей пенсии и могут содержаться и финансироваться как вспомогательные суда ВМФ? - сказал источник. - Они продолжают нести службу, но другую, популяризируя флот. Корабли, они как старики, скрипят и держатся, а потом внезапно уходят".