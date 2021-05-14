Для российских военных создадут бронированный противогаз

Российская наука работает над созданием перспективного средства защиты органов дыхания военнослужащих от вредных веществ, химического и бактериологического оружия. Главное его отличие от классического противогаза - в отказе от неудобной резиновой маски. Взамен конструкторы планируют интегрировать воздушные фильтры в защитный бронешлем.

Устройство получило название комплексное средство защиты головы (КСЗГ). Оно состоит из дыхательной маски - наподобие тех, что используют летчики, - с фильтрующими элементами по бокам. Маска крепится к стандартному бронешлему из армейской экипировки "Ратник" и дополняется очками для защиты глаз.

Испытания показали, что КСЗГ создает гораздо меньше неудобств при использовании, чем противогаз. Кроме того, фильтрующие элементы можно менять, не снимая шлема. А вентиляторы, помимо прочего, препятствуют запотеванию забрала, обдувая его. Для дополнительной герметизации используется пелерина из полиамида с сорбирующим слоем и двумя клапанами избыточного давления.