Глава Росгвардии анонсировал решения из-за ЧП в Казани

Трагедия в казанской гимназии 175, где ранее погибли школьники, привела к тому, что власти задумались об ужесточении правил получения лицензии на владение оружием. В частности, глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст владения оружием до 21 года и выдавать медсправки для получение разрешения на владение огнестрелом только в государственных медучреждениях.

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Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании с президентом России Владимиром Путиным внес несколько предложений по ужесточению правил обращения россиян с оружием. Он считает, что следует повысить возраст, при котором будет разрешено покупать оружие, с 18 до 21 года.

При этом Золотов заметил, что следует разрешить выдачу полуавтоматического гладкоствольного оружия только после того, как «граждане прошли пятилетний срок [владения] гладкоствольного оружия». «Потому что полуавтоматическое оружие, особенно системы Lancaster, может быть приближено и к нарезному оружию по своим убойным действиям», — заметил Золотов.

В ответ на заявление Путина о том, что должны быть исключены ситуации, когда медсправку, необходимую для покупки оружия, могут «купить за деньги, порой даже не приходя на медосмотр», Золотов заметил, что такие справки нужно выдавать не в частных клиниках, а только в государственных.

Золотов также считает, что нужно ввести прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета для того, чтобы получающим оружие объясняли, как им пользоваться. Золотов также предложил проводить психологическое тестирование для желающих получить оружие.

Как отметили источники РБК, близкие к Росгвардии, новое положение о видах оружия включает в себя и «цифровизацию» контроля за его оборотом. «Одно из предложений ведомства — создание системы электронного учета и контроля за оборотом оружия и патронов», — пояснил один из источников издания.

«По поводу непосредственно школ, требований, которые предъявляются к ЧОПам, которые осуществляют охрану, хочу сказать, что средняя стоимость услуг в месяц одного поста составляет 134 тысячи рублей», — заявил глава Росгвардии.

По его словам, «кроме ЧОПов, кроме технической и физической охраны, невозможно осуществить никакую защиту школ». «Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны. Для этого нам понадобится еще несколько армий и финансирование намного больше, чем его требуют, в частности, охранные предприятия», — добавил он.

Во время совещания президента с членами правительства министр просвещения России Сергей Кравцов заметил, что после трагедии в Казани в российских регионах проходит проверка безопасности всех школ страны.

«Совместно с соответствующими структурами будут подготовлены, о чем вы, Владимир Владимирович, сказали, единые требования по безопасности всех образовательных учреждений — это будет сделано в самое ближайшее время», — отметил глава ведомства, обратив внимание, что в Казани «продолжают работать специалисты, психологи, педагоги».

11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской Гимназии 175. По данным местных властей, погибли семь детей и две учительницы. Кроме того, в больницах находятся 23 человека. На 19-летнего Галявиева оружие было зарегистрировано официально. Молодого человека арестовали, возбудив против него уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

О том, что прохождение психологических тестов необходимо при получении лицензии на оружие, ранее сказал и депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов . В комментарии «Газете.Ru» он сказал, что нужны «тесты с машиной и беседа с психологом, как минимум для выявления потенциально опасных элементов».

«Я сам обладаю травматическим оружием, я проходил курсы, стрелял в тире, сдавал экзамен по теоретической части и предоставлял медицинские документы. Но считаю, что несмотря на достаточно серьезной путь подготовки для получения разрешения на обладание охотничьего оружия и травматического, необходимо все же проходить серьезные тесты психологического характера», — уверен парламентарий.

Он заметил, что необходимо также усилить контроль со стороны участковых за тем, кто, как и где хранит оружие.

«В целом на вопрос нужно смотреть в комплексе, то, что демонстрируется в СМИ сегодня, по версии психологов-криминалистов, может побуждать других людей совершать подобные террористические акты», — добавил депутат.

Парламентарий от «Единой России» Виталий Милонов предложил устраивать «внезапные и регулярные» тесты на наркотики. «Ни у одного человека, которого подозревают в употреблении наркотиков, лицензии на оружие быть не должно», — заявил он.

Милонов считает, что необходимо также контролировать владельцев оружия посредством мониторинга их соцсетей для того, чтобы выявить причастность россиян к экстремистским группировкам, которые выступают за насилие.

«Я считаю, что вплоть до высшей меры наказания. То есть не только большой срок и пожизненной заключение, а смертная казнь. Я считаю, что такой вид наказания может быть для таких преступников возвращен», — уверен парламентарий.

Он также выразил мнение, что выдача оружия должна быть привязана не к возрасту получающего лицензию на владение оружия, а со службой в армии.