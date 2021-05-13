Экипаж Су-30 стал свидетелем секретной операции НАТО

Экипаж российского истребителя Су-30, который 11 мая поднимался в воздух для сопровождения двух французских самолетов тактической авиации Mirage 2000 и самолета-заправщика C-135FR, стал свидетелем секретной военной операции французской авиации в небе над Черным морем. Об этом пишет
Forbes.
Издание обратило внимание, что «Миражи» несли под брюхом вместе с ракетами класса «воздух-воздух» тонкие капсулы, содержащие чувствительные электронные приемники для обнаружения вражеских радаров.
Авторы отметили, что для разведывательных полетов редко используются вооруженные сверхзвуковые истребители, и предположили, что французские военные проводили секретную операцию - хотели протестировать российскую оборону в Черноморском регионе, и потому были укомплектованы специальными капсулами для проведения радиоэлектронной разведки.
Как сообщал «Рамблер», 11 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30. Он идентифицировал самолеты и сопроводил их над акваторией Черного моря, не допустив нарушений границы.