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Армения обратилась за помощью в ОДКБ из-за ситуации на границе

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян поручил главам МИД, минобороны и совбеза начать консультации с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны.
Армения обратилась за помощью в ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сложившаяся ситуация полностью соответствует статье второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам - участникам в целях устранения возникшей угрозы», – заявил Пашинян, передает РИА «Новости».
Он поручил и.о. министров иностранных дел и и.о. министра обороны а также секретарю совбеза принять меры для начала консультаций с ОДКБ.
Армянское минобороны сообщало в четверг, что азербайджанские военные попытались продвинуть свои посты на участков городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Ереван считает это провокацией.
«Азербайджанские ВС вновь под предлогом «уточнения границ» предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан», – указали в ведомстве.
Продвижение азербайджанских военных пресекли, от них потребовали покинуть территорию и вернуться на позиции.
«Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения», – подчеркнули в министерстве.
Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Армия,Никол Пашинян,Сергей Лавров,Министерство обороны,МИД,РИА Новости,Армения,
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