Армения обратилась за помощью в ОДКБ

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«Сложившаяся ситуация полностью соответствует статье второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам - участникам в целях устранения возникшей угрозы», – заявил Пашинян, передает РИА «Новости».

Он поручил и.о. министров иностранных дел и и.о. министра обороны а также секретарю совбеза принять меры для начала консультаций с ОДКБ.

Армянское минобороны сообщало в четверг, что азербайджанские военные попытались продвинуть свои посты на участков городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Ереван считает это провокацией.

«Азербайджанские ВС вновь под предлогом «уточнения границ» предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан», – указали в ведомстве.

Продвижение азербайджанских военных пресекли, от них потребовали покинуть территорию и вернуться на позиции.

«Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров