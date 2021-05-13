В России оценили способность Москвы пережить ядерную войну

Баклицкий предположил, что ядерная атака может быть отражена системой раннего предупреждения: спутники, радары, однако дальше «речь может идти только об эвакуации высшего руководства, чтобы не потерять вот этот контроль над войсками и контроль над страной». Никакой реалистичной возможности остановить массированный ядерный удар нет, уверен он. Собеседник «Ленты.ру» добавил, что вся система отношений России с США строится на двустороннем неприемлемом нанесении ущерба, в данном случае — гарантированном взаимном уничтожении.