В России оценили способность Москвы пережить ядерную войну

«Можно предположить, что в Москве развитая сеть метро, которую можно использовать в качестве бомбоубежищ и прочего, но честно говоря, если речь идет о современной ядерной войне, когда используются межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками мегатонного класса, боюсь, что не спасет никакое метро. Прямое попадание даже нескольких боеголовок в Москву, как и в Лондон, как и в Вашингтон, в общем-то означает конец большей части населения города», — сказал он.
«У Москвы есть ПРО, которое обороняет центр и близлежащие регионы, но опять же насколько можем судить по открытым данным, речь идет о сотни противоракет, поэтому я думаю, что в тех планах атаки, которые есть у западных стран, США и НАТО, присутствует задача донести определенное количество боеголовок до определенных целей, соответственно если вы знаете, что цель защищается, то вы выделяете большее количество боеголовок на эти цели, — уточнил эксперт. — Думать, что Москва будет спасена силами про, я думаю не стоит».
«У США есть возможность нанести удар по России, который Россия не сможет отразить, в России есть возможность нанести удар, который не смогут отразить США. Поэтому и Россия, и США не смогут уничтожить ядерные силы друг друга в первом ударе. Соответственно, если вы нанесете первый удар, то вы получите ответный удар, который для вас будет неприемлем, поэтому для вас нет смысла наносить первый удар. На этом строится ядерное сдерживание, ядерный баланс», — заключил Баклицкий.