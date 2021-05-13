Российские военные блокировали колонну армии США в Сирии

В августе 2020 года сообщалось о столкновении российского и американского патрулей в Сирии. Согласно попавшим в сеть кадрам
, российский бронетранспортер БТР-82А протаранил
американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу. Позже руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько рассказал
, что во время патрулирования два бронеавтомобиля США MRAP преследовали российскую колонну.