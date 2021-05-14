Минобороны подтвердило блокировку колонны США в Сирии

По его словам, колонна американской военной техники передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления в составе шести бронеавтомобилей типа "MRAP". Карпов также уточнил, что колонна США развернута в обратном направлении патрулем российской военной полиции.