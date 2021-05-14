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Минобороны подтвердило блокировку военными РФ колонны бронетехники США в Сирии

Газета.Ruиещё 6
16 минут назад
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов заявил, что патруль российской военной полиции блокировал колонну бронетехники США. Об этом сообщает "Интерфакс".
Минобороны подтвердило блокировку колонны США в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США", - сказал Карпов.
По его словам, колонна американской военной техники передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления в составе шести бронеавтомобилей типа "MRAP". Карпов также уточнил, что колонна США развернута в обратном направлении патрулем российской военной полиции.
Министерство обороны США не стало комментировать инцидент на северо-востоке Сирии. Ранее стало известно, что военная полиция блокировала и развернула американскую колонну на северо-востоке Сирии.
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