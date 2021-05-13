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Шведские генералы объявили о готовности создать проблемы России

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Командующие шведскими вооруженными силами заявили о способности армии страны создать проблемы для России. Об этом они рассказали изданию Dagens Nyheter.
В Швеции заявили о готовности создать проблемы России
Фото: ReutersReuters
«У нас есть возможность создать военную проблему даже для такого крупного противника, как Россия», — заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами Швеции Карл-Юхан Эдстрем.
Командующий сухопутными войсками страны Карл Энгельбректсон в свою очередь отметил, что шведской армии необходимо быть готовой к действиям в стратегических областях и принимать участие в совместных учениях с Финляндией. По его мнению, само присутствие шведских сил на острове Готланд в Балтийском море способно создать проблемы для потенциального противника.
Кроме того, глава Военно-морских сил Швеции Скуг Хаслум подчеркнула, что Стокгольм «ни при каких обстоятельствах» не может остаться в стороне от потенциального конфликта Североатлантического альянса и России.
Ранее министр обороны Швеции Петер Хюльтквист заявил, что возвращение подразделений российской армии в пункты постоянной дислокации после проведения проверки боеготовности якобы является «дымовой завесой».
Армия,НАТО,Россия,Швеция,
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