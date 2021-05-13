В Швеции заявили о готовности создать проблемы России

Командующий сухопутными войсками страны Карл Энгельбректсон в свою очередь отметил, что шведской армии необходимо быть готовой к действиям в стратегических областях и принимать участие в совместных учениях с Финляндией. По его мнению, само присутствие шведских сил на острове Готланд в Балтийском море способно создать проблемы для потенциального противника.