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В Тель-Авиве вновь раздалась воздушная тревога

Анастасия Кирсанова
42 минуты назад
Несколько десятков ракет были выпущены по Тель-Авиву и близлежащим населённым пунктам. Об этом сообщила с места событий исполнительный продюсер RT Асия Апакова.
В Тель-Авиве вновь раздалась воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, сирены прозвучали в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Беэр-Шеве и Бней-Браке.
«Через 90 секунд раздались характерные звуки — сработала система «Железный купол». В Тель-Авиве одна из ракет упала на парковку. К счастью, на этот раз никто не пострадал», - передают ее слова в Telegram-канале «RT на русском».
За последние два дня по Израилю было выпущено около 2 тыс. ракет. Ранее «Рамблер» писал, что военное командование Израиля начало разрабатывать планы наземной операции в секторе Газа.
По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля Йонатанп Конрикуса, приказа о начале операции еще не было, но военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.
Армия,RT на русском,
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