Золотов объяснил Путину, почему Росгвардия не станет охранять школы

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По его словам, всё упирается в две ключевые проблемы — деньги и кадры: ни финансирования, ни людей на такую задачу не хватит. Поэтому, считает директор Росгвардии, охранять школы должны частные охранные предприятия (ЧОПы).

Кроме ЧОПов, кроме технической и физической охраны там невозможно больше осуществить никакую защиту. Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны, для этого нам потребуется численность ещё нескольких армий и финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП, — объяснил Золотов.

Он уточнил, что средняя стоимость одного поста охраны ЧОПом составляет 134 тысячи рублей в месяц.

Тем не менее, заверил Золотов, возглавляемое им ведомство усилит контроль за требованием технической оснащённости охраны школ.

Анатолий Кучерена. Передать охрану школ в ведение Росгвардии или других правоохранительных структур после вооружённого нападения на гимназию в столице Татарстана предлагал председатель Общественного совета при МВД

Нападение на школу 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев , который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек — семеро детей и две учительницы. Ещё 23 получили ранения.

Нападавший арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.