Золотов объяснил Путину, почему Росгвардия не станет охранять школы

По его словам, всё упирается в две ключевые проблемы — деньги и кадры: ни финансирования, ни людей на такую задачу не хватит. Поэтому, считает директор Росгвардии, охранять школы должны частные охранные предприятия (ЧОПы).
Кроме ЧОПов, кроме технической и физической охраны там невозможно больше осуществить никакую защиту. Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны, для этого нам потребуется численность ещё нескольких армий и финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП, — объяснил Золотов.
Он уточнил, что средняя стоимость одного поста охраны ЧОПом составляет 134 тысячи рублей в месяц.
Тем не менее, заверил Золотов, возглавляемое им ведомство усилит контроль за требованием технической оснащённости охраны школ.
Передать охрану школ в ведение Росгвардии или других правоохранительных структур после вооружённого нападения на гимназию в столице Татарстана предлагал председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена
.
Нападение на школу 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев
, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек — семеро детей и две учительницы. Ещё 23 получили ранения.
Нападавший арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что Путин потребовал разработать и внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах и антитеррористической защищённости образовательных учреждений.