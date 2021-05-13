9 000 резервистов мобилизовали в Израиле

В начале мая произошло
обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС
и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген
, комментируя обострение конфликта, отметил,
что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».