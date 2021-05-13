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В Израиле мобилизовали 9 тыс. резервистов

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
31 минуту назад
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил мобилизацию 9 тыс. резервистов в связи с эскалацией ситуации, сообщили в Минобороны страны.
9 000 резервистов мобилизовали в Израиле
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ганц объявил о массовом призыве резервистов для сдерживания участников внутренних беспорядков, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Армия,Цви Маген,Дмитрий Песков,Хамас,Израиль,
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