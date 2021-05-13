ВВС США симулируют бой над Аляской

В пресс-службе Тихоокеанских ВВС рассказали, что учения Red Flag Alaska 21-2 планируется провести 10-25 июня. Их целью там назвали реалистичную тренировку в режиме симуляции боя. Согласно плану, в маневрах примут участие более 100 самолетов и около полутора тысяч военных, в том числе из Японии и Южной Кореи. Они прибудут в США для обмена тактическим и техническим опытом.