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ВВС США симулируют бой над Аляской

Артём Кульша
17 минут назад
Военно-воздушные силы США планируют провести учения над территорией Аляски. Об этом сообщает ТАСС.
ВВС США симулируют бой над Аляской
Фото: ReutersReuters
В пресс-службе Тихоокеанских ВВС рассказали, что учения Red Flag Alaska 21-2 планируется провести 10-25 июня. Их целью там назвали реалистичную тренировку в режиме симуляции боя. Согласно плану, в маневрах примут участие более 100 самолетов и около полутора тысяч военных, в том числе из Японии и Южной Кореи. Они прибудут в США для обмена тактическим и техническим опытом.
Тем временем в штабе южнокорейских Военно-воздушных сил сообщили, что окончательное решение об участии военных будет принято в ближайшее время с учетом эпидемической ситуации.
В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в черноморском регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.
В апреле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что заход американских военных кораблей в Черное море является провокацией и игрой на нервах у России. Он рекомендовал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья.
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