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Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Газета.Ruиещё 5
16 минут назад
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы безопасности радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Вооруженных сил Израиля в социальной сети Twitter.
ВС Израиля уничтожили офис главы безопасности ХАМАС
Фото: ReutersReuters
"Тауфик Абу Наим – глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что поразили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой", – указано в сообщении.
Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем. По его словам, израильское руководство никак не отреагировало на это предложение. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация.
Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.
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