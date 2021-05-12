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СМИ: в ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов

ТАСС
1 час назад
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщила в среду радиостанция Saut Al-Aqsa.
По ее информации, эти удары стали ответом радикалов на гибель ряда своих командиров (включая ответственного за город Газа Бассема Ису), а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") в результате обстрелов со стороны Израиля.
С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.
Согласно последним данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Не менее 335 человек получили ранения. Между тем вследствие ответных ударов палестинских радикалов из прибрежного анклава по некоторым городам Израиля погибло не менее пяти израильтян.
Армия,Видео,Хамас,Сдерот,
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