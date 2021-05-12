По ее информации, эти удары стали ответом радикалов на гибель ряда своих командиров (включая ответственного за город Газа Бассема Ису), а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") в результате обстрелов со стороны Израиля.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.