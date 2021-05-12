В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Северодвинске пройдут последние испытания ракет «Циркон»

Newsru.com
51 минуту назад
Головной фрегат проекта 22350 Северного флота «Адмирал Горшков» проведёт завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщило РИА Новости.
В Северодвинске пройдут последние испытания ракет «Циркон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе Северного флота рассказали, что корабль после торжественных мероприятий по случаю 76-й годовщины Победы, приступил к межбазовому переходу в Северодвинск. Там состоятся пуски ракет.
В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия, — цитирует сообщение агентство.
Корабль уже вышел в Баренцево море во вторник и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата на Беломорскую военно-морскую базу ожидается 13 мая.
«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука.
Ранее в рамках лётно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» были осуществлены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше восьми Махов. Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам.
Армия,Северодвинск,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители