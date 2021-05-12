В Северодвинске пройдут последние испытания ракет «Циркон»

Головной фрегат проекта 22350 Северного флота «Адмирал Горшков» проведёт завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщило РИА Новости.

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В пресс-службе Северного флота рассказали, что корабль после торжественных мероприятий по случаю 76-й годовщины Победы, приступил к межбазовому переходу в Северодвинск . Там состоятся пуски ракет.

В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия, — цитирует сообщение агентство.

Корабль уже вышел в Баренцево море во вторник и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата на Беломорскую военно-морскую базу ожидается 13 мая.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука.