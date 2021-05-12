Су-27 сопроводил три самолета ВВС Франции

Российский истребитель Су-27 сопроводил три военных самолета Франции над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

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Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушные цели, после чего было принято решение о поднятии в воздух Су-27 из состава дежурных сил.

В сообщении говорится, что летчик российского Су-27 определил французские воздушные цели как самолет-заправщик С-135 и два самолета тактической авиации «Мираж-2000».

Полет выполнен в соответствии с международными правилами, нарушений границы России не было допущено.