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Российский истребитель сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем

Национальная Служба Новостей
32 минуты назад
Российский истребитель Су-27 сопроводил три военных самолета Франции над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Су-27 сопроводил три самолета ВВС Франции
Фото: WikimediaWikimedia
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушные цели, после чего было принято решение о поднятии в воздух Су-27 из состава дежурных сил.
В сообщении говорится, что летчик российского Су-27 определил французские воздушные цели как самолет-заправщик С-135 и два самолета тактической авиации «Мираж-2000».
Полет выполнен в соответствии с международными правилами, нарушений границы России не было допущено.
Ранее сообщалось, что патрульный корабль «Командан Биро» военно-морских сил (ВМС) Франции вошел в акваторию Черного моря.
Армия,Франция,
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