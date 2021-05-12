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Россия по боевым вертолетам уступила США

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад
Россия по произведенным боевым вертолетам занимает второе место в мире, уступая только США, сообщает ТАСС, ссылаясь на справочник Military Helicopters британской издательской группы Shephard Media.
Россия по боевым вертолетам уступила США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующие данные указывают, что на долю боевых вертолетов, произведенных в России, приходится 29 процентов мирового рынка. Аналогичный показатель у США составляет 62 процента.
Согласно Military Helicopters, наибольшей популярностью отличаются российские вертолеты Ми-24/35, а также Ми-28 и Ка-52.
«Российские разработки могут иметь преимущество в тех случаях, когда страны с ограниченными бюджетами пытаются получить новые возможности в сфере боевой вертолетной техники», — отмечается в справочнике.
В марте американский журнал Popular Mechanics написал, что разрабатываемый в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет для армии США получит 20-миллиметровую пушку, способную «убивать» легкобронированные системы, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Армия,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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