Россия по боевым вертолетам уступила США

Россия по произведенным боевым вертолетам занимает второе место в мире, уступая только США , сообщает ТАСС , ссылаясь на справочник Military Helicopters британской издательской группы Shephard Media.

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Соответствующие данные указывают, что на долю боевых вертолетов, произведенных в России, приходится 29 процентов мирового рынка. Аналогичный показатель у США составляет 62 процента.

Согласно Military Helicopters, наибольшей популярностью отличаются российские вертолеты Ми-24/35, а также Ми-28 и Ка-52.

«Российские разработки могут иметь преимущество в тех случаях, когда страны с ограниченными бюджетами пытаются получить новые возможности в сфере боевой вертолетной техники», — отмечается в справочнике.