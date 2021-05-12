Пентагон отказался раскрывать численность войск в Афганистане

"Мы должны обеспечивать безопасность персонала, особенно в условиях вывода. <...> Мы должны учитывать то, что может противостоять процессу. Если мы чему-либо уделим меньше внимания, это будет безответственно с нашей стороны", - приводятся слова пресс-секретаря министерства Джона Кирби
. По словам Кирби, в Пентагоне заинтересованы в политическом решении конфликта, в том числе путем урегулирования между афганским правительством и талибами. Как отметил пресс-секретарь, США будут оказывать логистическую поддержку афганским вооруженным силам.