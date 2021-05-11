Из сектора Газа выпустили 40 ракет в сторону Израиля

Также стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю свыше 200 ракет.

До этого ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш. Еще палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявила, что нанесла ракетный удар по городу Сдерот в Израиле. В Иерусалиме обострился израильско-палестинский конфликт.