Израиль призвал резервистов в пограничную полицию

"После насильственных инцидентов в ходе столкновений в городах по всей стране было принято решение немедленно призвать восемь рот резерва пограничной полиции", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "полицейские силы действовали в течение всей ночи по подавлению насильственных беспорядков, в ходе которых задержаны около 100 нарушителей порядка". "Полиция Израиля готова к действиям в актуальных условиях увеличенными силами и будет жестко реагировать на любые попытки нарушения общественного порядка", - отмечается в документе.