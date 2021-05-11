Израиль призвал резервистов в пограничную полицию

Всего за 10 мая в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима в столкновениях с израильской полицией ранения получили более 300 палестинцев. В ночь на вторник беспорядки начались в нескольких израильских городах с преимущественно арабским населением. В понедельник вечером начались массовые ракетные обстрелы израильских городов радикалами из сектора Газа, которые продолжаются до сих пор.