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Власти Израиля после ночных беспорядков призвали резервистов в пограничную полицию

ТАСС
46 минут назад
После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля приняли решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.
Израиль призвал резервистов в пограничную полицию
Фото: ReutersReuters
"После насильственных инцидентов в ходе столкновений в городах по всей стране было принято решение немедленно призвать восемь рот резерва пограничной полиции", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "полицейские силы действовали в течение всей ночи по подавлению насильственных беспорядков, в ходе которых задержаны около 100 нарушителей порядка". "Полиция Израиля готова к действиям в актуальных условиях увеличенными силами и будет жестко реагировать на любые попытки нарушения общественного порядка", - отмечается в документе.
Всего за 10 мая в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима в столкновениях с израильской полицией ранения получили более 300 палестинцев. В ночь на вторник беспорядки начались в нескольких израильских городах с преимущественно арабским населением. В понедельник вечером начались массовые ракетные обстрелы израильских городов радикалами из сектора Газа, которые продолжаются до сих пор.
Армия,Израиль,
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