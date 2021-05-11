Самолет МЧС вылетел в Казань

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе в Казани", - сказал собеседник агентства.
На борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас" МЧС России. Также этим бортом в Казань летят психологи МЧС.
Во вторник бывший ученик школы 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Как сообщили журналистам в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова, в результате нападения восемь человек погибли, 21 пострадал. Нападавший задержан.