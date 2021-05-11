НАТО получит новый сверхлёгкий пулемёт

Армии государств — членов НАТО
в скором времени могут получить на вооружение новый ручной пулемёт, который придёт на смену FN Minimi. Как сообщает портал «Военное обозрение», бельгийская компания FN Herstal, специализирующаяся на стрелковом оружии, представила свою последнюю разработку — сверхлёгкий пулемёт FN EVOLYS.
Новинка основана на принципе ленточного питания и позиционируется как оружие поддержки уровня отделение — взвод. Пулемёт разработан в двух основных вариантах: под боеприпас калибра 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. Две разновидности будут различаться массой в снаряженном состоянии, длиной ствола и длиной ленты. В первом варианте снаряженная масса составит 5.5 кг, длина ствола — 355 мм, лента рассчитана на 100 или 200 патронов. Во втором варианте масса равняется 6,2 кг, длина ствола — 406 мм, лента содержит 50 патронов. Подача лент осуществляется из специальных мягких коробов.
Эффективная дальность стрельбы FN EVOLYS составит 800 м для калибра 5,56 мм и 100 м для калибра 7,62 мм. Темп стрельбы — 750 выстрелов в минуту.