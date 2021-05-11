НАТО получит новый сверхлёгкий пулемёт

Новинка основана на принципе ленточного питания и позиционируется как оружие поддержки уровня отделение — взвод. Пулемёт разработан в двух основных вариантах: под боеприпас калибра 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. Две разновидности будут различаться массой в снаряженном состоянии, длиной ствола и длиной ленты. В первом варианте снаряженная масса составит 5.5 кг, длина ствола — 355 мм, лента рассчитана на 100 или 200 патронов. Во втором варианте масса равняется 6,2 кг, длина ствола — 406 мм, лента содержит 50 патронов. Подача лент осуществляется из специальных мягких коробов.