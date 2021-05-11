В Индии ликвидировали трех экстремистов

В этом году индийские силовики ликвидировали в Джамму и Кашмире около 40 боевиков различных пропакистанских вооруженных группировок.

В 2020 году в Джамму и Кашмире они совершили 200 террористических вылазок, индийские силы безопасности за этот период нейтрализовали 199 экстремистов.