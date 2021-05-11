Российский танковый парк состоит из 12 тысяч боевых машин, отмечают авторы. У США
— ведущей силы в Североатлантическом альянсе — танков вдвое меньше. Такое соотношение уже поднимает вопросы о перспективах военного противостояния. Американские эксперты считают, что в длительном конфликте преимущество будет определяться не количеством, а качеством техники. Однако стратегам НАТО так или иначе придётся учитывать значительные танковые силы РФ в своих планах. При этом в целом у Соединённых Штатов больше единиц бронетехники разных классов — 39 тысяч против 27 тысяч у РФ. Россия в такой ситуации может рассчитывать на преимущество в танках.