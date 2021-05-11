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Аналитики сравнили возможности США и России в наземной войне

News.ru
2 часа назад
Россия в конце апреля объявила о завершении крупных манёвров и отводе своих сил с западной границы. На этом фоне издание The National Interest решило выяснить, сможет ли НАТО противостоять РФ в потенциальном конфликте. Военные аналитики сравнивали возможности гипотетических противников по ведению войны на земле.
Российский танковый парк состоит из 12 тысяч боевых машин, отмечают авторы. У США — ведущей силы в Североатлантическом альянсе — танков вдвое меньше. Такое соотношение уже поднимает вопросы о перспективах военного противостояния. Американские эксперты считают, что в длительном конфликте преимущество будет определяться не количеством, а качеством техники. Однако стратегам НАТО так или иначе придётся учитывать значительные танковые силы РФ в своих планах. При этом в целом у Соединённых Штатов больше единиц бронетехники разных классов — 39 тысяч против 27 тысяч у РФ. Россия в такой ситуации может рассчитывать на преимущество в танках.
Эксперты полагают, что в ситуации условного паритета в наземной технике решающую роль в конфликте между США и РФ сыграет авиация. Здесь у Вашингтона преимущество — в два раза больше самолётов и в пять раз больше вертолётов. Таким образом, российские танки могут оказаться уязвимыми перед ударами с воздуха.
Ранее американский эксперт заявил, что войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор — 64-километровый участок от Калининграда до Белоруссии.
Армия,Видео,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
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