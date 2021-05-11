Эксперты полагают, что в ситуации условного паритета в наземной технике решающую роль в конфликте между США и РФ сыграет авиация. Здесь у Вашингтона преимущество — в два раза больше самолётов и в пять раз больше вертолётов. Таким образом, российские танки могут оказаться уязвимыми перед ударами с воздуха.