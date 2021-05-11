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Американский фрегат вошел в порт Одессы

Газета.Ruиещё 1
23 минуты назад
Фрегат береговой охраны США Hamilton 10 мая вошел в порт Одессы, передает газета "Известия". Корабль прибыл в одесский порт по завершении маневров с украинским военным кораблем в Черном море.
Американский фрегат вошел в порт Одессы
Фото: TwitterTwitter
"Корабль пришвартовался на 15-м причале Морвокзала", — уточнило издание.
По данным журналистов, Hamilton прибыл в Черное море 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом, затем направился в Батуми на учения с грузинскими катерами типа Island.
Армия,Войска,Черное море,газета "Известия",Соединенные Штаты,
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