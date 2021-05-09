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AP: конфискованное США в Аравийском море оружие направлялось из Ирана в Йемен

ТАСС
23 минуты назад
Оружие, конфискованное ВМС США в северной части Аравийского моря, предназначалось для мятежников-хуситов в Йемене. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на американские военные источники.
Задержанное США оружие из России предназначалось хуситам
Фото: ReutersReuters
По их данным, предварительные результаты расследования, в ходе которого был допрошен экипаж судна, задержанного ракетным крейсером ВМС США USS Monterey в международных водах, указывают на то, что оно направлялось из Ирана в Йемен. Находящееся на нем оружие предназначалось, согласно выводам американских военных экспертов, для хуситов.
В субботу пресс-служба ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, сообщила о том, что 6-7 мая американским военным удалось задержать в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия оружия российского и китайского производства. По данным пресс-службы, на борту были обнаружены десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56", сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов, а также современные оптические прицелы.
4 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования в этой стране. В то же время глава Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами со стороны поддерживаемых, по мнению Вашингтона, Ираном сил, поэтому США продолжат помогать королевству в защите суверенитета, территориальной целостности и населения.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.
Армия,Джозеф Байден,Йемен,Иран, Исламская Республика,Соединенные Штаты,
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