Задержанное США оружие из России предназначалось хуситам

В субботу пресс-служба ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, сообщила о том, что 6-7 мая американским военным удалось задержать в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия оружия российского и китайского производства. По данным пресс-службы, на борту были обнаружены десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56", сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов, а также современные оптические прицелы.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.