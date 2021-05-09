Украина и США провели манёвры в Чёрном море

Корабли береговой охраны США
и морской охраны Украины
провели совместные учения в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении украинской Государственной пограничной службы.
Фото: DPSUkraine/facebook.comDPSUkraine/facebook.com
За манёврами пограничников наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля, отмечается в сообщении.
Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton, — заявили в погранслужбе.
В ходе учений украинские пограничники смоделировали опасные манёвры двух кораблей ВМФ России и их требования покинуть зону учений. По легенде российские военные моряки не отвечали на призывы к связи.
Манёвры продолжатся до 10 мая, когда корабли США и Украины прибудут в порт Одессы.
Ранее прибалтийское агентство Delfi со ссылкой на пресс-службу эстонских Сил обороны сообщило, что около 800 американских военнослужащих и британские солдаты десантировались в Эстонии в ночь на 8 мая. Высадка десанта прошла на аэродром в местечке Нурмси Ярваского уезда в рамках военных учений Swift Response 21. На парашютах выбрасывалась также военная техника и оборудование.