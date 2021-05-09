Украина и США провели манёвры в Чёрном море

Корабли береговой охраны США и морской охраны Украины провели совместные учения в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении украинской Государственной пограничной службы.

Фото: DPSUkraine/facebook.com DPSUkraine/facebook.com

За манёврами пограничников наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля, отмечается в сообщении.

Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton, — заявили в погранслужбе.

В ходе учений украинские пограничники смоделировали опасные манёвры двух кораблей ВМФ России и их требования покинуть зону учений. По легенде российские военные моряки не отвечали на призывы к связи.

Манёвры продолжатся до 10 мая, когда корабли США и Украины прибудут в порт Одессы.