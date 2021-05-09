В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Финская разведка заявила о «готовности и желании» России применить войска в Европе

Ювелина Бернст
1 час назад
Минобороны Финляндии опубликовало отчет разведки с оценкой военной активности России в Европе. В документе сказано, что в регионе выросло напряжение из-за "возвращения к силовой политике".
Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
Фото: ТАССТАСС
"Например, Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе», - отмечают авторы отчета.
Это, по их словам, усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе.
Несмотря на то, что на сегодняшний день прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не является самым методом, страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военный потенциал, считают в финской разведке.
Расположенные рядом с Финляндией основные игроки, в частности Россия, развивают свой потенциал и проводят регулярные и масштабные учения войск, говорится в документе.
Кроме того, отмечается усиление военного присутствия РФ в Арктике. В Финляндии полагают, что в ближайшие годы этот регион может стать местом столкновения интересов мировых держав.
Армия,Министерство обороны,Россия,Финляндия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители