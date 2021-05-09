Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

Минобороны Финляндии опубликовало отчет разведки с оценкой военной активности России в Европе. В документе сказано, что в регионе выросло напряжение из-за "возвращения к силовой политике".

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"Например, Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе», - отмечают авторы отчета.

Это, по их словам, усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе.

Несмотря на то, что на сегодняшний день прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не является самым методом, страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военный потенциал, считают в финской разведке.

Расположенные рядом с Финляндией основные игроки, в частности Россия, развивают свой потенциал и проводят регулярные и масштабные учения войск, говорится в документе.