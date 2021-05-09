Крейсер США захватил судно с оружием из России

Крейсер USS Monterey Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки
задержал в Аравийском море судно, на борту которого находятся российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщает
«Московский комсомолец».
Базирующийся в Бахрейне Пятый флот ВМС США сообщил, что ракетный крейсер USS Monterey американских ВМС задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков, на борту которого была обнаружена крупная партия оружия.
Среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни модернизированных пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.
Отмечается, что экипаж судна после допроса отпустили. Сейчас специалисты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.
Израильское издание The Jerusalem Post обращает внимание на то, что обнаружение груза с вооружением произошло на фоне напряженности в Йемене и попыток Ирана поддержать действующих там повстанцев-хуситов.