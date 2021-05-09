Крейсер США захватил судно с оружием из России

Крейсер USS Monterey Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки задержал в Аравийском море судно, на борту которого находятся российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Базирующийся в Бахрейне Пятый флот ВМС США сообщил, что ракетный крейсер USS Monterey американских ВМС задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков, на борту которого была обнаружена крупная партия оружия.

Среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни модернизированных пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Отмечается, что экипаж судна после допроса отпустили. Сейчас специалисты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.