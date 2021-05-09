В США рассказали об «угрожающей России» авиабазе на Аляске

Военные США пытаются восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске . Она позволит иметь «идеальные условия» для перехвата российских самолётов, рассказал аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.

Фото: Senior Airman Leala Marquez/Keystone Press Agency/Global Look Press Senior Airman Leala Marquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Когда вновь откроется аэродром Эриксон на острове Шемья, вот тогда стоит начать по-настоящему волноваться. <...> Истребители (ВВС США. — NEWS.ru) были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолётов над Беринговым морем, — отметил Экс.

Он добавил, что остров с авиабазой располагается в 320 км от российской границы и именно поэтому точка имеет «колоссальное стратегическое значение».

В США нашли средства на восстановление аэродрома на острове Шемья, который был заброшен в 1991 году. Ни один другой объект на территории Соединённых Штатов не расположен так близко к России, что даёт преимущество при переброске техники, отметил автор.