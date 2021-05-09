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Американцы восстанавливают «угрожающую России» авиабазу на Аляске

News.ruиещё 1
6 минут назад
Военные США пытаются восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске. Она позволит иметь «идеальные условия» для перехвата российских самолётов, рассказал аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.
В США рассказали об «угрожающей России» авиабазе на Аляске
Фото: Senior Airman Leala Marquez/Keystone Press Agency/Global Look PressSenior Airman Leala Marquez/Keystone Press Agency/Global Look Press
Когда вновь откроется аэродром Эриксон на острове Шемья, вот тогда стоит начать по-настоящему волноваться. <...> Истребители (ВВС США. — NEWS.ru) были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолётов над Беринговым морем, — отметил Экс.
Он добавил, что остров с авиабазой располагается в 320 км от российской границы и именно поэтому точка имеет «колоссальное стратегическое значение».
В США нашли средства на восстановление аэродрома на острове Шемья, который был заброшен в 1991 году. Ни один другой объект на территории Соединённых Штатов не расположен так близко к России, что даёт преимущество при переброске техники, отметил автор.
Ранее стало известно, что российские военно-воздушные силы стали более комплексно и изощрённо проявлять активность на Аляске. Только за 2020 год в регионе столько раз сопровождали русские самолёты, сколько не было со времён холодной войны. С такими претензиями выступил американский генерал Глен ван Хёрк — глава Северного командования вооружённых сил США.
Армия,В мире,Forbes,Россия,Аляска,Соединенные Штаты,
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