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Forbes: ВВС США расконсервирует угрожающую России авиабазу на Аляске

Газета.Ru
48 минут назад
Восстановление заброшенной базы Военно-воздушных сил США Эриксон на Аляске, по мнению аналитиков Forbes, может угрожать полетам российской авиации в этом регионе.
Forbes: США вновь откроет угрожающую России авиабазу на Аляске
Фото: TwitterTwitter
«Когда будет вновь открыта авиабаза Эриксон на острове Шемья — вот тогда будет повод поволноваться», — написано в материале.
Авиабаза Эриксон на острове Шемья (Симиа) находится ближе всего к границам России, в 320 километрах. Он была закрыта в 1994 году с прекращением Холодной войны, однако на данном этапе там продолжает действовать военный аэропорт.
Как и другие ближайшие к Шемье острова, этот остров находится в условиях сложной метеорологической обстановки, здесь постоянно идут дожди, туман закрывает взлетно-посадочную полосу и дует сильный штормовой ветер.
Ранее американский адмирал рассказал план действий США в случае войны Украины с Россией. Согласно плану, США не будет защищать Украину в ходе предполагаемого конфликта.
Армия,Forbes,Россия,Аляска,Соединенные Штаты,
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