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Американский адмирал описал возможный сценарий войны России и Украины

Lenta.ruиещё 1
20 минут назад
Столкновение России и Украины в случае ухудшения отношений может произойти в Черном море. Сценарий возможного конфликта описал адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.
«Русские сокрушат украинцев»: американский адмирал о возможной войне
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ
По его мнению, в своем наступлении Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.
«Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти достаточно быстро, даже если она была готова сделать это», — считает Ставридис.
Он добавил, что, вероятно, российские власти захотят получить полный контроль над северной частью Черного моря и территорией, которая «могла бы соединить Россию с Крымом».
«США и НАТО будут яростно возражать. (...) Но Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО "нападение на одного — это нападение на всех"», — отметил экс-главком НАТО.
Ранее Россия и Украина провели в Черном море одновременные учения. Они прошли на фоне обострения ситуации в Донбассе, где украинская армия и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники.
Армия,Джеймс Ставридис,НАТО,Bloomberg,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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