Россия против НАТО: кто победит в конфликте в Черном море

Американские военные рассматривают Черное море как «ключевое для военных операций» своих вооруженных сил. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал складывающуюся военно-стратегическую обстановку в регионе.

«Черное море является ключевым для военных операций. Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависят от нашей способности сдерживать потенциальных противников [в регионе]», — заявил американский бригадный генерал Кристофер Норри.

Грузия, Румыния, Россия, Турция и Черноморскими державами являются Болгария Украина . Среди этой группы государств три страны являются полноправными членами НАТО (Турция, Румыния и Болгария), а два государства числятся близкими партнерами Североатлантического альянса — Украина и Грузия.

Как и Южно-Китайское море, Черное море — потенциальная морская горячая точка, пишет агентство Bloomberg. Кроме того, регион, вероятно, станет богатым источником углеводородов, что только усилит напряженность, отмечается в недавнем исследовании Атлантического совета.

Некоторые военные эксперты полагают, что обострение обстановки в регионе Черного моря может привести к непреднамеренному военному столкновению России и США . Здесь Москва и Вашингтон уже действуют в одном и том же оперативном пространстве.

Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся скептически.

Еще со времен Второй мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может. Без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена.

Кроме того, следует учитывать, что акватория Черного моря ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому добавляется береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море.

Но военно-стратегическая обстановка в регионе Черного моря может измениться кардинально. В Соединенных Штатах заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО (надо отметить, что впоследствии категоричность подобных формулировок была Белым домом несколько смягчена, однако это мало меняет суть американского подхода).

Как отметили в Белом доме, администрация Джо Байдена стремится к тому, чтобы двери альянса оставались открытыми для кандидатов.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса Украины». Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В последнее время в Верховной Раде Украины инициирован сбор подписей за созыв внеочередного пленарного заседания Рады для принятия обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника США вне НАТО. Однако нельзя исключать, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без этого промежуточного статуса.

В текущий момент, как пишет Bloomberg, Москва одержит верх над Киевом в случае гипотетического военного конфликта, а НАТО не сможет прийти на помощь достаточно быстро, даже если захочет. Украина не попадает под действие гарантии безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех».

Однако ситуация изменится с вступлением Киева в Североатлантический альянс.

С принятием Украины в НАТО в стране появятся военно-морские базы альянса (к примеру, в Одессе, Очакове, Николаеве и даже в Мариуполе). Аэродромная сеть Украины может быть использована в качестве передовых и оперативных аэродромов, где в самые короткие сроки могут быть развернуты значительные по боевому составу соединения Объединенных военно-воздушных сил НАТО. На территории Украины смогут дислоцироваться крупные группировки сухопутных войск альянса, которые легко могут быть трансформированы в ударные.

Сценарии, при котором в районе Харькова будут развернуты средства системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе США, а вблизи города будут базироваться части и соединения, оснащенные истребителями 5-го поколения F-35 и F-22, уже не кажутся лишенными оснований.

Да и прямого указания, что в НАТО не берут страны с нерешенными территориальными спорами, нет. Все ограничения на вступление в НАТО сформулированы в статье 10 Североатлантического Договора:

1. Страна-кандидат должна находиться в Европе;

2. Страна-кандидат должна разделять принципы Договора, способствовать их дальнейшему продвижению и быть способной внести вклад в повышение безопасности североатлантического региона;

3. Все страны-члены альянса должны дать согласие на прием нового члена.

Учитывая исключительную важность Украины с геополитической точки зрения, ее вступление в НАТО в текущий момент не выглядит нереалистичным сценарием.