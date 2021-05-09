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Российская армия получит невидимую «Дрель»

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад
Российская армия получит новую планирующую авиабомбу «Дрель» в 2021 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Российская армия получит невидимую «Дрель»
Фото: Dogswar.ruDogswar.ru
«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», — сказал он.
В марте 2018 года сообщалось, что новейшую «Дрель» смогут сбрасывать российские истребители пятого поколения Су-57. Авиабомба позволяет наносить удары по объектам, не заходя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника.
Планирующая авиабомба «Дрель» разработана НПО «Базальт» и предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Согласно заявлению разработчика, «Дрель» невидима на радарах.
Армия,НПО Базальт,
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