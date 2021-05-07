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Товарооборот России и Китая превысил 40 миллиардов долларов с начала года

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
Товарооборот России и Китая за первые четыре месяца текущего года вырос в годовом исчислении на 19,8 процента, до 40,207 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
На 19,8% вырос с начала года товарооборот России и Китая
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В апреле объем торговли между двумя странами составил 10,803 миллиарда долларов.
Экспорт в Россию в январе-апреле вырос на 38,7 процента и составил около 18,19 миллиарда долларов. При этом импорт российских товаров и услуг увеличился на 7,7 процента, до 22,016 миллиарда долларов
В конце апреля сообщалось, что на фоне усиления санкционного давления со стороны США Россия начала постепенно отказываться от доллара. Его доля в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50 и составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент.
В конце марта главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист говорил, что США еще несколько десятилетий будут богаче Китая, если судить по ВВП на душу населения.
Армия,Россия,Китай,
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