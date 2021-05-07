Минобороны опубликовало документы об освобождении Польши

Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало архивные документы об операции по освобождению Польши от нацистских захватчиков, во время которой благодаря решительному наступлению Красной армии удалось спасти польское историческое наследие и инфраструктуру от уничтожения.

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Историко-познавательный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте российского военного ведомства открывает документы о братских захоронениях бойцов и командиров Красной армии, павших в ожесточенных боях за свободу и независимость Польши.

"За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 км. Стремительное продвижение наших войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие", - отмечается в опубликованном сообщении командующего войсками фронта маршала Георгия Жукова в Государственный комитет обороны СССР.

За спасение польских городов от подрыва, а населения от уничтожения Красная армия заплатила высокую цену. Как значится в опубликованной справке о потерях одного лишь 1-го Украинского фронта, только за один месяц непрерывных боев на территории Польши в течение января 1945 года погибли 18 тыс. красноармейцев.

Опубликованы также выписки из журналов боевых действий, которые свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении нацистов в разных городах Польши. "Оконные проемы закладывались кирпичом на цементном растворе с оставлением бойниц. Возводились баррикады на улицах, строились ходы сообщений и ДЗОТы [долговременная замаскированная огневая точка] между домами и на подступах к ним. Инженерные заграждения усиливались взрывными препятствиями", - приводится пример обороны нацистов в городе Бреслау ( Вроцлав ) в журнале боевых действий 6-й советской армии.

Советские воинские захоронения

В октябре 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, под прикрытием которого практически по всей территории страны начался демонтаж памятников воинам Красной армии, освободившим польский народ от немецко-фашистской оккупации. Только за прошедшие несколько лет на территории республики были демонтированы более 10 памятников и мемориалов, возведенных в честь павших за свободу и независимость Польши солдат и офицеров Красной армии. В их числе братские захоронения советских воинов в польских городах Вроцлав, Лодзь и Равич.

Военное ведомство опубликовало карточки захоронений и описания подвигов похороненных на них советских воинов. По раскрытым данным, на захоронении в одном только городе Вроцлав покоится прах более 7 тыс. советских солдат и около 800 офицеров. В паспорте крупного красноармейского воинского захоронения в городе Лодзь отмечено, что в нем погребено 302 советских военнослужащих, на ступенчатом постаменте возвышается 1,5-метровый гранитный четырехгранный обелиск, на который нанесена надпись на русском языке "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!"

В захоронении, расположенном в городе Равич, покоятся останки более 1,5 тыс. погибших солдат и офицеров Красной армии. Как описано в опубликованном паспорте захоронения, "в центре кладбища на ступенчатом постаменте из гранитной крошки установлен шестиметровый обелиск из гранитной крошки, увенчанный пятиконечной звездой. На обелиске прикреплена мраморная плита с текстом на польском языке: "Слава погибшим солдатам Красной армии, освободителям нашей Родины. Жители Равича".

Советская помощь польскому народу

Советское руководство начало предпринимать все возможные меры для поддержки польского населения еще до окончания боев. Среди документов приводится соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польской Республики, подписанное в апреле 1945 года, в соответствии с которым все трофейное оборудование германских предприятий и другое трофейное имущество переходило в собственность поляков.

В других опубликованных документах значится, что с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года. Поставляли не только продовольствие, но и технику. В течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тонн продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка и 2 тыс. грузовых автомобилей.

Разграбление Польши нацистами

Немецкие войска не только пытались уничтожить инфраструктуру и наследие Польши во время своего отступления, но и занимались ее планомерным разграблением во время всего периода оккупации с 1939 года. В открытых архивных документах приводятся новые сведения об этих событиях.

Из представленного обзора экономики правобережной Польши, составленного в ноябре 1944 года, становится ясно, что грабеж польского населения нацистами был поставлен на поток. Например, большая часть поголовья скота была вывезена в Германию. "Поголовье крупного рогатого скота в Люблинском и Варшавском воеводствах уменьшилось в среднем более чем вдвое, поголовье свиней - более чем на 90%", - говорится в документе.

Отношения поляков и немцев

На сайте Минобороны РФ также приводятся нигде ранее не публиковавшиеся документы об отношении поляков к немцам, проживавшим на возвращенных Польше территориях. В опубликованных отчетах говорится о жестокой политике новых польских властей в отношении немецкого населения и о попытках советского военного руководства нормализовать общение между простыми людьми.

"Кое в чем поляки копируют гитлеровские методы обращения с населением оккупированных областей. Немцы иногда без всякого основания изгоняются из своих квартир, поляки бесцеремонно забирают у немецкого населения весь их домашний скарб и скот; известно много случаев, когда поляки снаряжают подводы, объезжают на них немецкие населенные пункты, отбирая у жителей все их ценное имущество", - приводятся свидетельства начальника политотдела 2-го Белорусского фронта.

Немецкое население очень боялось польской мести. "Русских все тоже боятся, но они с каждым днем становятся лучше, а от поляков мы ждем еще много зла. Поляки мстительны; сейчас они еще не вошли в роль, а когда уйдут русские, они нам начнут мстить", - отмечены в донесении политуправления Белорусского фронта слова 63-летнего немецкого рабочего Ганса Ханемана.