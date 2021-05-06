В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Шойгу отчитался перед Путиным о ходе подготовки к параду Победы в Москве

Газета.Ru
45 минут назад
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Шойгу отчитался перед Путиным о ходе подготовки к параду Победы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Представитель Кремля рассказал, что в четверг, 6 мая, российский лидер заслушал доклад министра обороны о ходе подготовки к параду Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.
Ранее ночью во вторник, 4 мая, на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники прошла вторая ночная репетиция парада Победы. На главной площади страны провели тренировку 12 тыс. человек в составе 37 парадных расчетов. Также по Красной площади прошли 190 единиц военной техники, в том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14«Армата», бронеавтомобили семейства «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25», а также артиллерийские комплексы и ракетные установки.
Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители