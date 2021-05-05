Украинский патрульный катер перевернулся в Черном море

Трое спасенных получили переохлаждение, у одного из них диагностирована травма ног. Медики оказывают им помощь. К поискам четвертого привлечены пограничники, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, представители Госслужбы Украины по ЧС и вертолет погранслужбы.