В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Эстонии пройдут крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Газета.Ruиещё 3
12 минут назад
В Эстонии стартуют учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских Сил обороны.
В Эстонии пройдут крупнейшие за 25 лет учения США в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В ведомстве рассказали, что вечером в среду, 5 мая, на центральном полигоне Сил обороны пройдут боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии Соединенных Штатов из реактивных систем залпового огня MLRS. Уточняется, что пять установок произведут запуски более десяти ракет.
«Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении», — сказали эстонские военные.
По их словам, 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США выполнят десантирование на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Кроме того, на парашютах сбросят тяжелую технику и снаряжение. Большая часть десантников прибудет в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десантирование осуществят ночью в тактической обстановке, которая будет максимально приближена к реальной.
Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах отправятся из Нурмсе на Центральный полигон.
В ходе учений Swift Response, которые закончатся 14 мая, будет отработана защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах будет задействовано порядка 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США, Великобритании, а также свыше 20 самолетов и 25 вертолетов.
Ранее Вооруженные силы США сократили масштаб учений Defender Europe из-за коронавируса.
Армия,Эстония,Соединенные Штаты,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители