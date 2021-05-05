В Эстонии пройдут крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Эстонии стартуют учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских Сил обороны.

В ведомстве рассказали, что вечером в среду, 5 мая, на центральном полигоне Сил обороны пройдут боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии Соединенных Штатов из реактивных систем залпового огня MLRS. Уточняется, что пять установок произведут запуски более десяти ракет.

«Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении», — сказали эстонские военные.

По их словам, 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США выполнят десантирование на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Кроме того, на парашютах сбросят тяжелую технику и снаряжение. Большая часть десантников прибудет в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десантирование осуществят ночью в тактической обстановке, которая будет максимально приближена к реальной.

Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах отправятся из Нурмсе на Центральный полигон.

В ходе учений Swift Response, которые закончатся 14 мая, будет отработана защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах будет задействовано порядка 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США, Великобритании, а также свыше 20 самолетов и 25 вертолетов.