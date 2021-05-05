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Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты США Minuteman III прервали

ТАСС
57 минут назад
Очередное испытание невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии прервалось перед запуском. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Командования глобального удара ВВС США, распространенном в среду.
Пуск ракеты США Minuteman III закончился неудачей
Фото: ReutersReuters
"Причина прерывания полета в настоящее время расследуется, и Командование глобального удара ВВС оценивает возможность переноса запуска", - говорится в сообщении.
В заявлении также подчеркивается, что военно-воздушные силы придерживаются строгих протоколов при проведении испытательных пусков. Программа тестового запуска призвана помочь оценить Minuteman III и собрать данные, необходимые для поддержания работоспособности системы.
Minuteman III, поступившие на вооружение еще в 1970-х годах, подвергаются время от времени модернизации. Производится, в частности, замена головных частей, систем наведения и управления, силовых установок. Ежегодно осуществляется до четырех пусков, призванных подтвердить боеготовность МБР. Последнее по времени подобное испытание состоялось 23 февраля.
Командование глобального удара каждый раз подчеркивает, что "на планирование каждого испытания уходит от шести месяцев до года, и эти пуски не являются реакцией на какие-либо происходящие в данный момент в мире события".
Пентагон имеет в своем распоряжении 400 ракет Minuteman III, на которых установлено по одной ядерной боеголовке мощностью 300 или 335 килотонн. Они размещены в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и Майно (штат Северная Дакота). Еще 50 шахт числится в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены ракеты, если это потребуется.
Армия,Пентагон,Соединенные Штаты,
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