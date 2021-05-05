Украина обустроила 400 км рвов на границе с Россией

Украинские военные обустроили около 400 км противотанковых рвов и установили 100 км металлического забора на границе с Россией в рамках проекта "Стена". Об этом рассказал глава Госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко

Фото: ТАСС ТАСС

"За все время работ обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора", – сказал руководитель ведомства в интервью украинским СМИ.

По словам Дейнеко, на сегодняшний день в рамках проекта "Стена" уже израсходовано два млрд гривен (порядка 72 млн долларов). На этот год запланированы расходы в размере 338 млн гривен (12 млн долларов).

На данный момент идут работы в Харьковской и Черниговской областях, проектируются сооружения в Сумской области, уточнил глава Госпогранслужбы.

"Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее (России – ред.) защитила, стала своеобразным саркофагом от русских "Искандеров" и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны", – добавил Дейнеко.

Возвести "стену" на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Украины Арсений Яценюк . Проект в той редакции заказчики оценили почти в 150 млн долларов (4 млрд грн по действующему на тот момент курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано в два с лишним раза.

В 2017 году генпрокуратура Украины начала расследование хищения выделенных на проект бюджетных денег. Следствие завершилось в 2019 году. Установлено, что на строительстве так называемой "стены" подозреваемые присвоили 16,6 млн гривен (около 600 тыс. долларов). В качестве обвиняемых по делу проходят восемь человек: трое сотрудников пограничной службы, трое директоров фирм-подрядчиков и двое посредников.