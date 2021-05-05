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В Пентагоне обвинили Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии

RT на русском
39 минут назад
Генеральный инспектор Минобороны США в своём отчёте о ходе операции «Непоколебимая решимость» заявил, что Пентагон обвинил российскую сторону в нарушениях механизма деконфликтинга на территории Сирии.
В Пентагоне обвинили Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
Фото: AFPAFP
«Российские силы хотя и соблюдали в целом договорённости об избегании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», — цитирует РИА Новости часть доклада.
В нём также говорится, что «силы режима и их союзники, связанные с Россией и Ираном, пытались ограничить движения сил коалиции».
Ранее сообщалось, что Пентагон намерен сохранять присутствие в Сирии.
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