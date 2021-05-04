В Румынии начались учения НАТО Dacia 21 Livex

Румынии стартовали учениях Dacia 21 Livex, которые пройдут на 16 полигонах и других военных площадках республики. В них примут участие 10 тыс. румынских военнослужащих и еще 5 тыс. человек из 17 стран - союзников НАТО и партнеров альянса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

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Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Латвия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Франция и Черногория. Маневры, проводимые Командованием объединенных сил Штаба обороны Румынии, завершатся в середине июня. В них участвуют Албания

Учения Dacia 21 Livex будут проходить на основных полигонах у населенных пунктов Чинку (уезд Брашов), Смырдан (уезд Галац), Бабадаг (уезд Тулча), Капу Мидия (уезд Констанца) и Бобок (уезд Бузэу). Различные эпизоды пройдут также на площадках в Тыргу-Муреше, Богате, Брэдете, Грохотише, у населенных пунктов Гропень и Фрекэцей.

"Маневры сочетают мероприятия по подготовке румынских, союзных и партнерских сил в контексте НАТО и румыно-американского стратегического партнерства для осуществления оборонной операции по сценариям, которые предусматривают условия борьбы повышенной интенсивности", - указывается в сообщении военного ведомства.

Запланированные действия включают перемещение и тактические маневры с боевыми стрельбами, сброс авиабомб, парашютные высадки, преодоление водных потоков, координацию транзита через воздушные, морские и наземные пункты пересечения границы, а также мероприятия медицинского характера.