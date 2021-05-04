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Стало известно о гибели 19 таджикистанцев во время боев на границе с Киргизией

Lenta.ru
1 час назад
Во время вооруженного конфликта, произошедшего на таджикско-киргизской границе, погибли 19 граждан Таджикистана, еще 88 были ранены. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник.
19 таджикистанцев погибли во время боев на границе с Киргизией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Пострадавших может быть и больше, но я сейчас говорю о госпитализированных», — сказал собеседник издания. По его словам, в Исфаре погибли 15 человек, в Бободжон Гафурове — четыре человека.
При этом Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам.
29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Киргизия сообщает, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие.
Армия,Происшествия,Киргизия,Таджикистан,
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