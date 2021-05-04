19 таджикистанцев погибли во время боев на границе с Киргизией

Во время вооруженного конфликта, произошедшего на таджикско-киргизской границе, погибли 19 граждан Таджикистана , еще 88 были ранены. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник.

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«Пострадавших может быть и больше, но я сейчас говорю о госпитализированных», — сказал собеседник издания. По его словам, в Исфаре погибли 15 человек, в Бободжон Гафурове — четыре человека.

При этом Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам.