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Испытания реактивного ранца британскими морпехами сняли на видео

Алевтина Жаркова
20 минут назад
Морская пехота Великобритании протестировала реактивные ранцы. Снятое видео испытаний военными совместно с компанией Gravity Industries размещено в YouTube-канале коммерческой организации.
Реактивные костюмы проходили проверку на возможность их использования в операциях по десантированию и захвату вражеского судна. Как заявляет Gravity Industries, военнослужащий может попасть на корабль с помощью ранца быстрее, чем на вертолете.
Прототип реактивного костюма был разработан Ричардом Браунингом, который создал Gravity Industries в 2017 году. До этого он работал в нефтяной сфере.
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