В США испытают баллистическую ракету Minuteman III

Соединённые Штаты 5 мая проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск состоится на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу базы.

Фото: af.mi af.mi

Испытательный пуск неснаряжённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Командования глобальных ударов американских ВВС планируется на среду, 5 мая, между 00:15 и 06:15 (10:15 и 16:15 мск) с северной части Ванденберга, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе мероприятия планируется оценить и подтвердить эффективность, готовность и точность данной системы вооружения. Испытание МБР Minuteman III уже проводилось в феврале на той же авиабазе.

Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, которая принята на вооружение в США. Согласно информации из открытых источников, всего у американских военных есть 450 ракет Minuteman III. Эти МБР состоят на вооружении армии Соединённых Штатов с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс. км.