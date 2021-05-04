Пентагон обвинил РФ в непрозрачности при проведении учений

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что руководство России при проведении военных учений не проявляет достаточную прозрачность в плане предоставления данных об их ходе и целях. Об этом сообщает ТАСС.

Кирби также рассказал о военных учениях НАТО Defender Europe 21. По его словам, это крупномасштабные совместные международные учения, которые возглавляет командование армии сухопутных войск Соединенных Штатов в Европе и Африке.

«В них участвуют 28 тыс. военнослужащих <...> из 26 различных стран. Они являются оборонительными по своему характеру, сосредоточены на сдерживании агрессии и подготовке при этом наших сил к реагированию на кризис и проведению масштабных боевых операций в случае необходимости», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что данные учения завершатся в июне 2021 года.

«Послушайте, я не собираюсь говорить о том, что, по утверждению России, было учениями. Я неоднократно говорил, что им нужно отвечать на вопросы о том, что они делают. Впрочем, <...> там все еще значительное количество (сил). Я имею в виду, что там все еще много сил <...> вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», — отметил он, ответив на вопрос СМИ о том как концентрация 30 тыс. американских военнослужащих на границе НАТО рядом с Россией отличается от сосредоточения РФ своих сил для учений на границе с североатлантическим альянсом.

По его мнению, на данный момент намерения российской стороны не ясны. Однако он добавил, что есть еще одно различие в данном вопросе, американская сторона о своих учениях рассказала все подробности.

«Вы устанете слушать от меня про Defender Europe, <...> потому что я продолжу говорить о том, что мы делаем. Это называется прозрачность. Это прекрасно. И мы не получаем этого от Москвы. <...> В этом большое отличие», — заявил представитель Пентагона.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.